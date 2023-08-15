Асу Алмабаев о разговоре с Рахмоновым после дебюта в UFC: «Получился стандартный разговор спортсменов»
Казахстанец Асу Алмабаев рассказал о разговоре с Шавкатом Рахмоновым после дебютной победы в UFC:
«Шавкат меня поздравил. Мы шутили и немного пообщались. Я спросил его, как идет подготовка, кто будет следующим соперником. Такой стандартный разговор спортсменов получился»
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