Асу Алмабаев о разговоре с Рахмоновым после дебюта в UFC: «Получился стандартный разговор спортсменов»

Казахстанец Асу Алмабаев рассказал о разговоре с Шавкатом Рахмоновым после дебютной победы в UFC:

«Шавкат меня поздравил. Мы шутили и немного пообщались. Я спросил его, как идет подготовка, кто будет следующим соперником. Такой стандартный разговор спортсменов получился»

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