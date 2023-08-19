Турнир Alash Pride 88 перенесен из Тараза в Туркестан

Казахстанская лига Alash Pride объявила о переносе 88 турнира из города Тараз в Туркестан из-за независящих от лиги обстоятельствах. Дата также сместилась с 26 на 31 августа.

В главном бою этого турнира пройдет титульный поединок в легком весе между Рустемом Кудайбергеновым и Низамуддином Рамазановым.

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