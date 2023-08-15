Алиби Идрис о реванше Сагын – Жубаныш: «Этот бой нужен и Багдату и Казбеку»
Алиби Идрис рассказал о возможном реванше между Казбеком Сагыном и Багдатом Жубанышем:
«Сам Багдат хочет этот бой. Была ошибка судей, претензий к Казбеку, его тренерам, руководству лиги – нет. Думаю, что все казахстанские болельщики ждут этот реванш. Он нужен не только Багдату, но и Казбеку, он хочет доказать, что он чемпион»
Бой за титул завершился победой Сагына раздельным решением судей.
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