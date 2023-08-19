Жанибек Алимханулы нацелился на пояса WBC и IBF
Казахстанский чемпион мира в средней весовой категории по версии WBO Жанибек Алимханулы в своем инстаграме высказался о бое за три пояса среднего веса.
«Я предложил Карлосу Адамесу сначала стать полноценным чемпионом WBC, а затем уже весной драться за три титула.
Сейчас там чемпион Чарло. Если Адамес решит эту проблему, весной будет огненный бой.
Я буду зажигать, а он гореть», — написал Алимханулы в публикации на своей странице в социальной сети.
Отметим, что 14-го октября казахстанец проведет бой за титул IBF с немецким боксером Винченцо Гуальтьери.
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