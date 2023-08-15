Жанибек Алимханулы: «Октябрь будет жарким»

Чемпион мира WBO из Казахстана Жанибек Алимханулы рассказал о дате своего следующего поединка.

«Октябрь будет жарким!», – написал казахстанец на своей странице в твиттер.

Напомним, ранее Алимханулы получил вызов от британца Феликса Кэша.

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах

Русский мусульманин из UFC был футболистом в Казахстане – ушел в 19 лет из-за договорняков и стал звездой ММА

Исраэль Адесанья оценил жест казахстанского бойца с жекпе-жек