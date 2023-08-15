Жанибек Алимханулы: «Октябрь будет жарким»
Чемпион мира WBO из Казахстана Жанибек Алимханулы рассказал о дате своего следующего поединка.
«Октябрь будет жарким!», – написал казахстанец на своей странице в твиттер.
Напомним, ранее Алимханулы получил вызов от британца Феликса Кэша.
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