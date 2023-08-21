Жанибек Алимханулы: «Мой ру – уак. Но я не из тех, кто хвастается ру, говоря о нем»

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO, казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) объявил о своем ру (роде).

«Мой ру – уак. Но я не из тех, кто хвастается ру, говоря о нем. Моя основная цель – прославить честь нации. Лучше на делиться на ру, а знать их», – написал Алимханулы в инстаграм.

По информации ESPN, боксер сразится с немцем Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО). Бой состоится 14 октября в американском городе Розенберг (штат Техас). На кону будут стоять сразу два титула: пояс чемпиона по версии WBO, которым владеет Алимханулы, и пояс IBF, принадлежащий Гуальтьери.

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