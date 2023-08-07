Британец Кэш обратился к Алимханулы: «Я разберусь с тобой»

Британский боксер Феликс Кэш (16-0, 10 КО) в очередной раз напомнил о своей готовности разделить ринг с действующим чемпионом мира WBO в среднем весе Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) из Казахстана.



Кэш уже неоднократно бросал Алимханулы вызовы посредством социальных сетей, но так и не получил ответа. Тем не менее, Феликс решил вновь попытать счастья:



«Казахский стиль», давай драться. Ты все продолжаешь говорить, что тебе не с кем биться. Я разберусь с тобой».



Отметим, что Феликс Кэш в настоящее время занимает четвертое место в рейтинге WBO, уступая лишь Геннадию Головкину, Лиаму Смиту и Мейириму Нурсултанову.

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