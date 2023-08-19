Жалгас Жумагулов обратился к Нурбеку Карабала: «Что там с боем?»

Жалгас Жумагулов рассказал о скором возвращении в октагон.

Экс-боец UFC опубликовал фото с Нариманом Аббасовым: «Добро пожаловать в Казахстан! Два бывших чемпиона Fight Nights. Нариман Аббасов ждет боя так же, как и я. Что там, Нурбек Карабала?! (президент лиги Naiza – прим.ред.)» – подписал фото казахстанец.

Напомним, что в своем последнем бою в UFC Жалгас Жумагулов уступил раздельным решением судей американцу Джошуа Вану. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах

Русский мусульманин из UFC был футболистом в Казахстане – ушел в 19 лет из-за договорняков и стал звездой ММА

Исраэль Адесанья оценил жест казахстанского бойца с жекпе-жек