Жалгас Жумагулов обратился к Нурбеку Карабала: «Что там с боем?»

Теги MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Жалгас Жумагулов рассказал о скором возвращении в октагон.

Экс-боец UFC опубликовал фото с Нариманом Аббасовым: «Добро пожаловать в Казахстан! Два бывших чемпиона Fight Nights. Нариман Аббасов ждет боя так же, как и я. Что там, Нурбек Карабала?! (президент лиги Naiza – прим.ред.)» – подписал фото казахстанец.

Напомним, что в своем последнем бою в UFC Жалгас Жумагулов уступил раздельным решением судей американцу Джошуа Вану. Для Жумагулова это поражение стало шестым в UFC (всего при одной победе) и третьим подряд, которое он потерпел раздельным вердиктом.

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