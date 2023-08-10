Асу Алмабаев о секундировании Рахмонова: «Лучше сам подерусь»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев ответил на вопрос о секундировании Шавката Рахмонова:

«Я бы не хотел быть секундантом, лучше сам подерусь – 15, 25 минут. Один раз был секундантом на бою Шавката, я все там оставил, два дня в себя приходил. Так что быть секундантом не для меня»

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