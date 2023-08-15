Асу Алмабаев о возможности турнира UFC в Казахстане: «Вижу цель – не вижу препятствий»
Казахстанец Асу Алмабаев поделился мыслями о вероятности проведения турнира UFC в Казахстане:
«Если мы будем выигрывать, пахать и трудиться, будем показывать хорошие результаты. Все зависит от результатов. Если я, Шавкат или другие казахстанцы выиграют пояс, почему бы не провести бой в Алматы или Астане?
Думаю, что вполне реально на хорошей арене в Алматы собрать много фанатов ММА из Казахстана. Поэтому вижу цель – не вижу препятствий. Будем работать над этим»
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