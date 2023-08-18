Саид Сапаров о возможном бое Порье – Рахмонов: «Порье – чемпион, это всегда интересно»

Тренер Kill Cliff Саид Сапаров о возможном бое Шавката Рахмонова и Дастина Порье:

«Порье – чемпион, а это всегда и всем интересно. У него большая фан база в Америке, нужно понимать, что миллион подписчиков в Казахстане и два миллиона в США, это немного разные вещи. Это всегда спонсоры. Я считаю, что до декабря Шавкату титульный бой не светит и застаивать до декабря – смысла нет. Начать делать ненужные для рейтинга вызовы, лучше вызвать большое имя. Был вариант с Томпсоном, он идеально подходит стилистически Шавкату, у него есть имя, это позволит заработать деньги, фанбазу, рейтинг. Если же выбирать Томпсон – Порье, то, конечно, Порье лучше»

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