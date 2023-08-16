Тренер DAR Team назвал следующего бойца из Казахстана в UFC

Тренер команды DAR Team Эдуард Базров назвал следующего бойца из Казахстана в UFC:

«Третьим членом нашей команды в UFC должна стать родная сестра Шавката Рахмонова – Сора. 26 сентября она выступит на Dana White’s Contender Series, где будет проходить отбор в сильнейшую лигу мира. Сора получила американскую визу и в конце месяца полетит в Штаты на финальную подготовку»

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