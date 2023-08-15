Асу Алмабаев о родителях: «Хочу, чтобы они увидели мир, они всю жизнь провели на базаре»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец UFC  Асу Алмабаев рассказал о желании порадовать родителей:

«Сейчас у родителей все есть: и дом, и машина. Но мои родители никогда не были за границей. В данный момент я поставил себе цель, чтобы они могли путешествовать по миру. Находиться за границей, когда захотят.

Хочу, чтобы они увидели мир и разные страны, потому что они всю свою жизнь провели на базаре, работали там. Мы жили в Алматы, и признаюсь, что они даже по городу не гуляли. Постараюсь подарить им новые эмоции»

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