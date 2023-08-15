Асу Алмабаев о детской мечте: «Мечтал играть в футбол, сфоткаться с Рональдиньо»

Боец UFC Асу Алмабаев рассказал о детских мечтах:

«В детстве я много, о чем мечтал и не могу выделить что-то конкретное. Даже не скажу, сбылось ли что-то, ведь в детстве мечтаешь о мало достижимом.

Чем старше становишься, тем больше разных целей появляется, фокус становится шире. Всегда мечтал играть в футбол, сфоткаться с Роналдиньо, но сейчас другие цели и задачи»

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