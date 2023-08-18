Алимханулы после получение боя за два титула нашел себе следующего соперника

Казахстанский боксер, чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы адресовал послание обладателю «временного» пояса по версии WBC представителю Доминиканской Респубики Карлосу Адамесу, предложив ему сразиться сразу за несколько чемпионских титулов.

Как стало известно ESPN, 14 октября в США Жанибек проведет бой с чемпионом мира по версии IBF Винченцо Гуалтьери из Германии. Как заявил в Twitter сам Алимханулы, после этого он нацелен на дальнейшее объединение дивизиона.

«Карлос Адамес, скоро у меня будет два титула, иншаАллах! Ты владеешь титулом чемпиона мира WBC. И весной мы подеремся за три титула!».

Отметим, что поясом полноправного чемпиона мира WBC в среднем весе обладает американец Джермалл Чарло, однако он не проводил поединков с 2021 года.

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