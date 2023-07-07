Британец Шираз о бое с Алимханулы: «Я более сильный боец»

Теги WBC WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Не знающий поражений британский боксер среднего веса Хамза Шираз (17-0, 13 КО) о возможном бое с чемпионом мира WBO в среднем весе Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) из Казахстана:

«Что бы кто не говорил, в конце концов этот бой состоится. Тогда всем все станет ясно. Все увидят, что я более сильный боец. Я с нетерпением жду этого дня. Я не хочу много говорить. Я намерен лишь выйти на тот уровень, чтобы этот поединок действительно состоялся»

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