Появились новости о следующем бое Алимханулы

Теги WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Twitter-аккаунт EverythingBoxing, публикующий новости и инсайды мира бокса, озвучил известную ему информацию о следующем поединке чемпиона мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО), пишет Sports.kz.

Один из подписчиков поинтересовался у автора микроблога, есть ли у него какие-либо новости о потенциальном бое Жанибека с британцем Феликсом Кэшем (16-0, 10 КО), который неоднократно бросал ему вызовы в соцсетях.

«Жанибек, по-видимому, будет драться в Хьюстоне в октябре. Не знаю, действительно ли это будет бой против Кэша», — написал в ответ EverythingBoxing.

Свой последний на сегодняшний день бой Жанибек Алимханулы провел в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США), в нем он победил техническим нокаутом во втором раунде канадского претендента Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО). На прошлой неделе «Казахский стиль» вновь прилетел в США для начала подготовки к возвращению на ринг.

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