Алимханулы проведет объединительный бой за пояса WBO и IBF

Чемпион WBO получил объединительный бой. Как пишет инсайдер телеканала ESPN Майк Копинджера, Алимханулы и новый чемпион IBF Винченцо Гуальтьери из Германии возглавят вечер бокса, который пройдет 14 октября в Хьюстоне (штат Техас).

Оба чемпиона подходят к бою без поражений: у Алимханулы – 14 побед (10 нокаутов), у Гуальтьери – 21 победа (7 нокаутов) и 1 ничья. Винченцо завоевал титул IBF в июле после сенсационной победы над бразильцем Эскивой Фалькао.

Алимханулы станет всего лишь вторым боксером из Казахстана, который участвует в объединительном поединке. Первым был Геннадий Головкин – в 2015 году GGG в статусе чемпиона WBA, WBC (временный) и IBO отобрал у Давида Лемье титул IBF .

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