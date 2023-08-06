Холланд готов провести бой с Рахмоновым

Двенадцатый номер полусреднего дивизиона UFC, Кевин Холланд, готов заменить травмированного Келвина Гастелума и встретиться с Шавкатом Рахмоновым 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе.

«Есть парень, Кавак, Шавак, не знаю, как правильно произнести его имя. Он настоящий зверь, не знает поражений, и я с радостью выйду на замену и подерусь с ним. Все, что мне нужно – мой обычный гонорар и грузовик с тако. Это 16 сентября, День независимости Мексики, так что пусть платят мне обычный гонорар, подгоняют грузовик с тако, и я в деле»

Напомним, что бой между Гастелумом и Рахмоновым должен был стать вторым по значимости событием мероприятия, однако, американец получил травму носа и предложил перенести поединок на 11 ноября.

Рахмонов в ответ заявил, что готов драться с Гастелумом 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, а менеджер казахстанского бойца сообщил, что они уже обратились к организации с просьбой дать им в соперники Камару Усмана или Стивена Томпсона.

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