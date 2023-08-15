Эдуард Базров: «Скорее всего, поединок Шавката с Гастелумом не состоится. Ждем нового оппонента»

Тренер команды Dar Team Эдуард Базров рассказал о подготовке Шавката Рахмонова к новому бою в UFC.

— Эдуард, у Шавката Рахмонова сорвался бой с Келвином Гастелумом. Есть ли новости по следующему поединку?

— Да, Келвин сломал себе лицевую кость. Скорее всего, этот поединок не состоится. Сейчас ждем нового оппонента и дату. Менеджеры работают над этим.

— В целом, как проходит подготовка Шавката к следующему бою в UFC?

— Подготовка Шавката проходит в штатном режиме. Тренируемся, готовимся и ждем хороших новостей, – отметил Базров.

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