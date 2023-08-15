Алиби Идрис о планах на 2023 год: «До конца года хочу провести два года»
Казахстанский боец Алиби Идрис раскрыл свои планы на 2023 год:
«Хочу до конца года провести два года. Сейчас в URAL FC вакантный пояс, вроде с их стороны есть интерес. Если хорошее предложение будет, я голоден и заряжен»
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