Алиби Идрис: «В ACA нет желания драться»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Экс-чемпион лиги казахстанской лиги NAIZA (8-0) Алиби Идрис рассказал, почему не хочет выступать в российских промоушенах.

— АСА на тебя не выходила? Они сейчас сделали хорошее Гран-при в 57 кг. Там на кону стоят большие деньги. Было от них предложение?

— Нет, конкретно от них не было. Мне и самому неохота там драться. В России вообще неохота драться. Там одни химарики конкретные (улыбется). В 57 кг я среди них самый маленький, худой буду. Надо год качаться, подход другой делать. Химарить и качаться, – отметил Идрис.

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