Алиби Идрис: «Я хочу попасть в UFC»

Боец MMA из Казахстана Алиби Идрис рассказал о целях в карьере.

«Мне сейчас 28, осталось шесть-семь лет активной карьеры. Я хочу попасть в UFC. После 35 лет можно будет отдохнуть и на пенсию выйти», – отметил боец.

Двадцативосьмилетний Идрис провел восемь боев в казахстанской лиге NAIZA, одержав победу во всех поединках.

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