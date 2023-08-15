Алиби Идрис: «Я хочу попасть в UFC»
Боец MMA из Казахстана Алиби Идрис рассказал о целях в карьере.
«Мне сейчас 28, осталось шесть-семь лет активной карьеры. Я хочу попасть в UFC. После 35 лет можно будет отдохнуть и на пенсию выйти», – отметил боец.
Двадцативосьмилетний Идрис провел восемь боев в казахстанской лиге NAIZA, одержав победу во всех поединках.
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