Алиби Идрис о своем будущем: «Bellator закрывается, ищу варианты»

Непобеждённый казахстанский боец ММА Алиби Идрис (8-0) поделился рассказал корреспонденту Legalbet.kz о ближайших карьерных планах.

«Да, я хочу сейчас в Ural FC. Не знаю даже — ищу варианты, чтобы не застаиваться, потому что уже вижу, слышу — Bellator закрывается. Последний турнир номерной — дальше уже турниров не будет, говорят. Вот сейчас посмотрим, хочу в октябре месяце подраться, Ин ша Аллах».

Ранее Идрис обратился к руководству Ural FC с предложением своей кандидатуры на бой за вакантный пояс организации в октябре.

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