Хабиб Нурмагомедов прилетит в Алматы
В Алматы 19-20 августа состоится Лига чемпионов AIBA.
Одной из команд участниц станет Школа ММА Абдулманапа Нурмагомедова. Ожидается, что Хабиб Нурмагомедов посетит турнир в качестве почетного гостя.
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