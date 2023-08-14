Хабиб Нурмагомедов прилетит в Алматы

В Алматы 19-20 августа состоится Лига чемпионов AIBA.

Одной из команд участниц станет Школа ММА Абдулманапа Нурмагомедова. Ожидается, что Хабиб Нурмагомедов посетит турнир в качестве почетного гостя.

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