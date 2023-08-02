Жанкош Тураров: «Мейвезер пригласил меня на спарринг»

Непобежденный боксер из Казахстана Жанкош Тураров (27-0, 20КО) рассказал о встрече с экс-чемпионом мира Флойдом Мейвезером-младшим.

По словам Жанкоша, он встретил Флойда в боксерском зале в Лас-Вегасе. Последний пригласил его на спарринг.

«Сегодня встретил самого богатого боксера в мире — Флойда Мейвезера. Пригласил меня на спарринг на следующей неделе. Показал ему давнюю нашу фотографию. Оказывается, помнит. Доволен Флойдом», — написал Тураров в социальных сетях.

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