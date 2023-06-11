Дычко выиграл 12 бой нокаутом и выиграл титул WBA

Теги WBA бокс Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанец Иван Дычко во втором раунде нокаутировал аргентинца Ариэля Бракамонте!

Поединок прошел в аргентинском Буэнос-Айресе, а на кону стоял вакантный титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

Для Дычко, который провел первый поединок за год, это 13 победа в профи, 12 из которых нокаутами. Бракамонте потерпел 11 поражение в карьере и седьмое досрочное при 12-ти победах

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