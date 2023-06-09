Чемпион WBA Евгений Павлов получил новый бой

Казахстанский боксер Евгений Павлов, владеющий поясом WBA International в легчайшем весе, может в следующем бою встретиться с мексиканцем Исраэлем Родригесом Пикасо.



Пикасо рассматривается в качестве соперника на поединок, который должен состоятся в Мексике в конце лета.



24-летний мексиканец начал карьеру в 2015 году в возрасте 17-ти лет и успел провести 32 боя, из которых 27 выиграл и пять проиграл. На его счету 18 нокаутов. Почти всю свою карьеру он провел в Мексике, лишь раз посетив Гватемалу. Также он входит в топ-15 рейтинга WBA, расположившись на 12-й позиции.

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