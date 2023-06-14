41-летний Геннадий Головкин отказался от всех титулов чемпиона мира. Последним на очереди был пояс IBO – это пятая по престижности организация.

Головкин владел титулом IBO больше 12 лет. Завоевал его 9 декабря 2011 года после победы над Лахуаном Саймоном, формально потерял после поражения от Канело в 2018 году – пояс не перешел к Канело, потому что он отказался оплачивать санкцию. Вернул вакантный пояс Головкин в 2019 году – после победы над Сергеем Деревянченко.

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