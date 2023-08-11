Гойти Дазаев о возвращении в октагон: «До конца года постараюсь сделать громкий бой»

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Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев рассказал о возможном поединке-реванше с россиянином Дмитрием Бикрёвым:

«Бикрёв, надеюсь, что он в этом году выйдет, но статистика говорит о том, что дерётся раз в год или в полтора. Сомневаюсь, что выйдет в этом году. И, вообще, закончит или будет драться дальше — это тоже большой вопрос для меня. Не знаю, какой у него настрой на самом-то деле…

Я буду готов подраться к ноябрю-декабрю. Сейчас очень хорошо у меня идет реабилитация, уверенно себя чувствую. Поэтому до конца года постараюсь хороший громкий бой сделать».

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