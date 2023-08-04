Алмабаев о реванше с Уланбековым: «То, что было в октагоне, остается в октагоне. Но если UFC будет интересно, то можем еще раз»

Боец UFC Асу Алмабаев заявил, что согласился бы провести реванш с россиянином Тагиром Уланбековым, которому он проиграл в 2017 году техническим нокаутом в рамках турнира Fight Nights Global:

«Да, Тагир хороший боец. Лично к нему претензий нет. То, что было в октагоне, всегда остается в октагоне. Как у профессиональных бойцов, представителей смешанных единоборств, у нас конфликта нет. Но если UFC будет удобно, и если им этот бой будет интересен в будущем, то, конечно, мы можем разделить октагон еще раз. В этом я не вижу ничего плохого. Зависит от того, у кого какой рейтинг будет к тому времени, и кто на какой победной серии будет идти»

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