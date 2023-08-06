Асу Алмабаев после боя: «Я -новая звезда этого веса»
Казахстанец Асу Алмабаев после дебюта в UFC:
«Я – новая звезда этого веса. Запомните мое имя. Всем Рахмет за поддержку. Если я сказал, что в 2025 году буду чемпионом, то так и будет»
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