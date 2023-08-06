Асу Алмабаев после боя: «Я -новая звезда этого веса»

Казахстанец Асу Алмабаев после дебюта в UFC:

«Я – новая звезда этого веса. Запомните мое имя. Всем Рахмет за поддержку. Если я сказал, что в 2025 году буду чемпионом, то так и будет»

Алмабаев задушил Осборна во втором раунде.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

Чем сейчас занимается Геннадий Головкин?

Рахмонов об отмене боя с Гастелумом: «Теперь твоя очередь согласиться драться на моей территории»