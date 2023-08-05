Резников обратился к Алмабаеву: «Газ, Асу!»

Боец ACA Артем Резников обратился к Асу Алмабаеву перед его дебютным боем с Оди Осборном в UFC.

«Газ, Асу! Твое время!», — написал Резников в соцсетях.

Поединок Алмабаев — Осборн (18-5-1, в UFC 4-3) пройдет в Нэшвилле утром 6 августа по времени Астаны.

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