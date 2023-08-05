Галым ТТ прокомментирует дебют Алмабаева в UFC

В прямом эфире а канале YouTube канале: NAIZA TV пройдет стрим дебютного боя Асу Алмабаева в UFC.

Обсуждать бой будет казахстанский боец Галым ТТ и журналист и комментатор Серик Ноян.

Начало поединка в 04:00 по времени Астана.

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