Галым ТТ прокомментирует дебют Алмабаева в UFC
В прямом эфире а канале YouTube канале: NAIZA TV пройдет стрим дебютного боя Асу Алмабаева в UFC.
Обсуждать бой будет казахстанский боец Галым ТТ и журналист и комментатор Серик Ноян.
Начало поединка в 04:00 по времени Астана.
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