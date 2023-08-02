Шавкату Рахмонову предложили новых соперников

Американский журналист Джек Маккаферри прокомментировал отмену боя казахстанца Шавката Рахмонова (17-0) против Кэлвина Гастелума (18-8). В ходе беседы эксперт предложил ему новых соперников.

«Я говорил, что переход в весовую категорию ниже будет непростым испытанием для Гастелума. В итоге это подозрение оправдалось. В таком случае видится смысл в проведении боя Рахмонова против Белала Мухаммада или Камару Усмана. Еще один классный соперник – Стивен Томпсон. Однако последний уже не раз отказывался. Непростая ситуация для казахстанского бойца»

Свой последний бой казахстанец провел в марте, когда в третьем раунде финишировал Джеффа Нила из США (удушение сзади в стойке). Гастелум же в апреле единогласным решением судей победил соотечественника Криса Кертиса.

На счету Рахмонова пять боев в UFC, которые он выиграл досрочно.

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