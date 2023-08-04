Жусупов проведет бой с никарагуанцем в андеркарде боя Кособуцкого

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жан Кособуцкий Спорт Казахстана

Стал известен соперник казахстанского боксера Аблайхана Жусупова (3-0, 2 КО) по его следующему поединку в профи.

Жусупов вернется на ринг в Талсе (штат Оклахома, США) 26 августа. Его соперником станет 31-летний никарагуанец Уистон Кампос (33-11-6, 19 КО). Бой полусреднего веса рассчитан на восемь раундов.

Бой Жусупов — Кампос станет частью андеркарда вечера бокса от Top Rank на ESPN, в главном бою которого сойдутся местный супертяж-нокаутер Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) и украинец Андрей Руденко (35-6, 21 КО).

В со-главном поединке также в супертяжелом дивизионе сразятся другой представитель Казахстана Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) и нигериец Эфе Аджагба (17-1, 13 КО).

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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