Жан Кособуцкий проведет бой с Эфе Аджагбой

Непобежденный боксер ​​из Казахстана Жан Кособуцкий (19-0, 18 KO) сразится 26 августа с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 KO). Бой в Талсе (США) станет со-главным поединком вечера бокса ESPN. В главном событии шоу встретятся Джаред Андерсон и Андрей Руденко.

Напомним, 34-летний Коссобуцкий должен был сразиться с Андерсоном 1 июля, однако казахстанец не смог в срок получить визу в США.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»