Жан Кособуцкий проведет бой с Эфе Аджагбой

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жан Кособуцкий Спорт Казахстана

Непобежденный боксер ​​из Казахстана Жан Кособуцкий (19-0, 18 KO) сразится 26 августа с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 KO). Бой в Талсе (США) станет со-главным поединком вечера бокса ESPN. В главном событии шоу встретятся Джаред Андерсон и Андрей Руденко.

Напомним, 34-летний Коссобуцкий должен был сразиться с Андерсоном 1 июля, однако казахстанец не смог в срок получить визу в США. 

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий