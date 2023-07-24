Геннадий Головкин посетит Казахстан

Бывший чемпион мира в средней весовой категории из Казахстана Геннадий Головкин возвращается в Казахстан.

«Возвращаемся на родину с нашим братом Геной! Было приятно услышать, что он смотрел мой бой на DAZN», — написал в своем инстаграме казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек, который одержал победу в Эдинбурге (Шотландия) в бою с испанцем Джоном Картером (15-1-1, 7 КО).

Отметим, что ранее сообщалось о том, что 41-летний Головкин может провести свой последний бой в профессиональной карьере в Казахстане. На данный момент Головкин проживает в США.

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