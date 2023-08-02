Дональд Трамп о Головкине: «Взглянув на него, я понял, что он боец»

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о знакомстве с казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

«Я тогда был в Мар-а-Лаго (частная резиденция во Флориде, принадлежащая Дональду Трампу), где живут очень элегантные, но не мускулистые люди. Среди них был этот парень, GGG. Тогда я о нем еще не слышал. Взглянув на него, я сразу понял, что он боец. Он подошел и сказал: «Меня зовут Головкин, GGG. Я дерусь на Мэдисон-сквер-гарден», – рассказал Трамп в интервью Джиму Нортону.

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