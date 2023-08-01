Али Кабдулла о дебюте Алмабаева: «У него есть все, чтобы показать себя в лиге»
Али Кабдулла (9-1-1) о дебюте соотечественника Асу Алмабаева в UFC:
«Будем болеть за Асу. У него есть всё, чтобы показать себя в лиге — и борьба, и ударка, и грепплинг».
5 августа Алмабаев (15-2) проведёт дебютный поединок в UFC против американца Оде Осборна (12-5-1, в UFC 4-3) в Нэшвилле.
Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC
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