Али Кабдулла о дебюте Алмабаева: «У него есть все, чтобы показать себя в лиге»

Али Кабдулла (9-1-1) о дебюте соотечественника Асу Алмабаева в UFC:

«Будем болеть за Асу. У него есть всё, чтобы показать себя в лиге — и борьба, и ударка, и грепплинг».

5 августа Алмабаев (15-2) проведёт дебютный поединок в UFC против американца Оде Осборна (12-5-1, в UFC 4-3) в Нэшвилле.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

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