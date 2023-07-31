Оде Осборн о бое с Асу Алмабаевым: «Моя цель – финишировать его»

Ямайский боец UFC Оде Осборн заявил, что будет настроен на досрочную победу в поединке против Асу Алмабаева из Казахстана на турнире в Нэшвилле 5 августа.

— Этот парень — новичок в UFC. Я даже не знаю, сколько побед он одержал. Кажется, его рекорд — 17-2? Но я не дам ему сделать себе имя за мой счет. Моей целью на этот бой будет не просто победить, а финишировать его, потому что я не из тех, кто позволяет наживаться за свой счет. Я определенно буду стремиться удосрочить этого парня и показать тем самым, что я могу делать в боях с соперниками разного плана.

Этот парень — больше борец-грэпплер, поэтому мне интересно будет продемонстрировать, насколько динамичным бойцом я являюсь. Если в этом бою все сложится в мою пользу, во что лично я верю, то в следующем я хочу подраться с оппонентом из топ-15, — сказал Осборн.

Для Алмабаева предстоящее выступление станет дебютом в UFC.

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