Морозов – о дебюте Алмабаева в UFC: «У него есть все шансы победить»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов прокомментировал предстоящий бой Асу Алмабаева и Оде Осборна в рамках американского промоушена.

«Асу желаю только победы. Все шансы у него есть победить. Знакомы мы с ним неплохо, не прям близко общаемся, но не скажу, что друг другу далекие или просто знакомые. Очень разносторонний пацан — и борьба, и ударка.

Просто надо немножко поувереннее там, кураж свой поймать надо. Я знаю, о чем говорю. Так что желаю победы ему. У него все шансы на победу есть, Альхамдулиллях», — сказал Морозов.

5 августа в американском Нэшвилле Асу Алмабаев (15-2) должен провести свой первый поединок в UFC против американца Оде Осборна (12-5-1, в UFC 4-3).

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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