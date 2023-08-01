Гойти Дадаев про дебют Алмабаева в UFC: «Ему нужно делать то, что умеет – бороться и бить»

Казахстанский файтер ММА Гойти Дазаев поделился мнением о дебютном поединке в UFC казахстанца Асу Алмабаева (17-2) против американца Оде Осборна (12-5):

«Асу Алмабаеву нужно уверенно выйти и делать то, что он умеет — бороться и бить. Вот ключ к успеху — у него это хорошо получается. У Асу очень хорошая выносливость и физическая составляющая. Конечно, дебют в таком крупном промоушне будет для него волнительным. Но многие казахстанские бойцы уже проходили через это и показали, что можно драться на высоком уровне и конкурировать с лучшими бойцами»

Поединок состоится на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США, штат Теннесси). Соперники выйдут в октагон первой парой — бой начнется утром 6 августа в 04:00 по времени Астаны.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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