Боец UFC Алексеева о дебюте Алмабаева: «Это парень, имеющий уровень, опыт. У него все получится»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева рассказала чего ждёт от дебюта в промоушне 29-летнего казахстанца Асу Алмабаева:

«Асу Алмабаев очень давно уже на слуху — именно у меня, во всяком случае. Очень часто слышала его имя-фамилию на каких-то там турнирах, боях. А тут он бах такой — и резко в UFC. По поводу дебюта хочу сказать, что в UFC абы кого не берут, поэтому это явно парень, уже имеющий уровень, опыт. У него все должно получиться.

Главное — поддержка и вера в себя. И, естественно, чтобы никаких травм, ничего чтобы не помешало. В его дебюте желаю этому парню, чтобы победил в своем сражении»

5 августа в Нэшвилле Алмабаев (15-2) проведёт дебютный поединок в UFC против 31-летнего американца Оде Осборна (12-5-1, в UFC 4-3), уроженца Ямайки.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий