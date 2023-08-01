Боец UFC Алексеева о дебюте Алмабаева: «Это парень, имеющий уровень, опыт. У него все получится»

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева рассказала чего ждёт от дебюта в промоушне 29-летнего казахстанца Асу Алмабаева:

«Асу Алмабаев очень давно уже на слуху — именно у меня, во всяком случае. Очень часто слышала его имя-фамилию на каких-то там турнирах, боях. А тут он бах такой — и резко в UFC. По поводу дебюта хочу сказать, что в UFC абы кого не берут, поэтому это явно парень, уже имеющий уровень, опыт. У него все должно получиться.

Главное — поддержка и вера в себя. И, естественно, чтобы никаких травм, ничего чтобы не помешало. В его дебюте желаю этому парню, чтобы победил в своем сражении»

5 августа в Нэшвилле Алмабаев (15-2) проведёт дебютный поединок в UFC против 31-летнего американца Оде Осборна (12-5-1, в UFC 4-3), уроженца Ямайки.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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