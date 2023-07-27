Эксперт о дебюте Алмабаева в UFC: «Озборн стилистически удобный для Асу»

Известный комментатор Исатай Мадиев о дебюте Асу Алмабаева в UFC:

«Озборн стилистически удобный соперник для Асу. Оди больше ударник, борется мало. Алмабаев же универсальный боец с упором на борьбу. Поэтому думаю, что наш соотечественник выиграет решением судей либо досрочно в третьем раунде. Надо понимать, что Алмабаев явный фаворит в этом бою»

Дебют состоится 4 августа.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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