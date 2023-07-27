Оде Осборн про бой с Алмабаевым: «Еще две недели, и я зажгу»

Соперник Асу Алмабаева по дебюту в UFC Оде Осборн (12-5) в социальных сетях поделился видео с тренировки и рассказал о подготовительном процессе: «Тренировочный лагерь проходит потрясающе. Еще две недели, и я зажгу».

Бой Асу Алмабаев — Оде Осборн состоится в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле 5 августа.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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