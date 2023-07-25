Дамир Толенов о контракте с американской лигой LFA: «Этот вариант мне интересен»
Боец смешанных единоборств Дамир Толенов (10-0) прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с американским промоушеном LFA:
«Пока что ничего ещё сам не знаю. Интересен ли мне такой вариант? Да, конечно».
По данным СМИ, владелец и президент лиги Octagon Нураддин Садыков 24 июля начал работу по оформлению для Толенова визы в США. Возможно, боец подпишет контракт LFA.
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