Дамир Толенов о контракте с американской лигой LFA: «Этот вариант мне интересен»

Боец смешанных единоборств Дамир Толенов (10-0) прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с американским промоушеном LFA:

«Пока что ничего ещё сам не знаю. Интересен ли мне такой вариант? Да, конечно».

По данным СМИ, владелец и президент лиги Octagon Нураддин Садыков 24 июля начал работу по оформлению для Толенова визы в США. Возможно, боец подпишет контракт LFA.

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