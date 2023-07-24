Бекзат Алмахан: «Каковы дальнейшие планы? Ждем визу в США»

Кандидат в UFC из Казахстана Бекзат Алмахан (15-1) прокомментировал победу нокаутом над бразильцем Матеусом Глорией (12-4-1) на турнире Octagon 47 в Алматы.

«Бой прошел так, как я и планировал. Соперник хорош, в первом раунде я не был собран. Каковы дальнейшие планы? Ждем визу в США», — заявил боец.

Напомним, Алмахан в скором времени планирует подписать контракт с UFC.

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