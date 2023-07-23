Казахстан выиграл матчевую встречу у Бразилии по ММА

В рамках турнира OCTAGON 47 прошла матчевая встреча между Казахстаном и Бразилией.

Бойцы двух стран провели между собой 4 поединка. Первую победу бразильянка Эмануэла Новаес (3-0) принесла своей команде, сделав болевой на руку Меруерт Нурмахановой (3-1).

Дальше за дело взялись мужчины, принеся три победы в копилку Казахстана. Бауыржан Куанышбаев (15-5) единогласным решением победил Алана Сильву (12-8). Адиль Боранбаев (22-10) досрочно выиграл у Маурисио Мачадо (25-16) – врач снял бразильца после первого раунда.

Завершил все Бекзат Алмахан (16-1), нокаутировавший во втором раунде Матеуса Глорию (12-5).

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