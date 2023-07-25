Азат Максум о дебютной победе в UFC: «После боя лицо Тайсано было полностью в гемотомах, поэтому я понимал, что выиграл»
Казахстанский боец UFC Азат Максум рассказал об ощущениях после дебюта против Тайсона Нэма:
«Были особые чувства. Внутри я понимал, что победил, я знал это. Я посмотрел на соперника, затем на себя. Лицо Тайсона было полностью в гемотомах и синяках, поэтому я понимал, что я выиграл»
Азат выиграл раздельным решением судей.
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